13 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Komedi yang Dibintangi Kang So Ra

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut rekomendasi drama Korea terbaru komedi dibintangi oleh aktris Kang So Ra.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru komedi milik Kang So Ra memudahkan penggemar menonton drakornya.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru komedi yang menampilkan Kang So Ra biasanya mencetak rating tinggi.

Diketahui Kang So Ra akan memainkan drama terbarunya berjudul Can We Be Strangers (2023).

Dramanya bakal tayang pada Januari mendatang di kanal ENA.

Mengusung genre komedi dan romantis, drakornya digarap oleh sutradara Kim Yang Hee.

Selain drama terbaru komedi Can We Be Strangers, berikut rekomendasi drakor dibintangi Kang So Ra.

1. The Beauty Inside (2018).

2. Revolutionary Love (2017).

3. My Lawyer, Mr. Joe (2016).

4. Warm and Cozy (2015).

5. Misaeng: Incomplete Life (2014).

6. Doctor Stranger (2014).

7. Ugly Alert (2013).

