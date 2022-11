Rekomendasi Drama Korea Terbaru Genre Komedi, Kang So Ra Jadi Bintangnya

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak berikut ini adalah rekomendasi drama Korea terbaru atau drakor terbaru bergenre komedi, dengan Kang So Ra sebagai bintang.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru komedi yang menampilkan aktor Kang So Ra biasanya mencetak rating tinggi.

Diketahui Kang So Ra akan memainkan drama Korea terbaru berjudul Can We Be Strangers.

Setelah vakum dari 2018, kini ia akan berperan sebagai Oh Ha Ra dalam drama terbarunya.

Ia juga akan beradu akting dengan aktor Jang Seung Jo.

Sedangkan, drama ini akan tayang pada Januari 2023.

Baca juga: 10 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Drakor Reborn Rich Cetak Rekor

Baca juga: 13 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Komedi yang Dibintangi Kang So Ra

Drama ini bergenre komedi dan romantis.

Drakor milik Kang So Ra ini berjumlah 12 episode dan tayang di kanal ENA.

Drama ini digarap langsung oleh sutradara Kim Yang Hee.

Dan naskah aslinya ditulis oleh Park Jin Ree.

Selain drama terbaru komedi Can We Be Strangers, berikut rekomendasi drakor dibintangi Kang So Ra.

1. The Beauty Inside (2018).

2. Revolutionary Love (2017).

3. My Lawyer, Mr. Joe (2016).