Sinopsis Drama Korea Terbaru Can We Be Strangers, Drakor Comeback Kang So Ra

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru Can We Be Strangers merupakan drakor comeback Kang So Ra.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru Can We Be Strangers (2023) yaitu drakor comeback Kang So Ra.

Banyak penggemar mencari tahu sinopsis drama Korea terbaru Can We Be Strangers yang tayang Januari mendatang.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru Can We Be Strangers, drakor Kang So Ra ini tentang perceraian dan firma hukum.

Diketahui Kang So Ra didapuk jadi pemeran utama dalam drakor Can We Be Strangers setelah karya terakhirnya The Beauty Inside (2018).

Nantinya, drakor tersebut bakal tayang di kanal ENA dengan jumlah 12 episode.

Mengusung genre komedi dan romantis, drama ini digarap langsung oleh sutradara Kim Yang Hee.

Baca juga: Profil Kim Ga Eun, Pemain Drama Korea Terbaru Under The Queens Umbrella

Baca juga: Drama Korea Terbaru Weak Hero Class 1 Trending di Google

Sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Park Jin Ree.

Sinopsis drama Korea terbaru Can We Be Strangers.

Melansir dari Soompi, Kang Sora dan Jang Seung Jo bersatu untuk sebuah drama baru.

Pada 18 November, dipastikan bahwa kedua bintang tersebut akan mengambil peran utama dalam serial drama baru “Can We Be Strangers?” (judul literal).

Drama ini mengikuti pengacara perceraian bintang Oh Ha Ra (Kang Sora) dan mantan suaminya Goo Eun Beom (Jang Seung Jo) yang juga seorang pengacara.

Oh Ha Ra, seorang ahli di bidang studinya.

Ia dikenal sebagai "dewi litigasi,".

Dia sudah mengambil keputusan tentang bagaimana dia seharusnya membenci mantan suaminya.

Baca juga: 10 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Rating The First Responders Melesat

Baca juga: 10 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Rating The First Responders Melejit