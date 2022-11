Yamaha Lampung Gelar WR Experience 2022 Ajak Puluhan Costumer

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) bersama PT Lautan Teduh Interniaga selaku main dealer Yamaha Lampung menggelar WR Experience 2022, Minggu (20/11/2022) pagi hingga sore.

Puluhan costumer WR 155 R ambil andil dalam kegiatan ini yang mana start dari kantor sentral Yamaha Lampung, berlanjut menuju Lungsir, Citra Land dan berakhir di Kampoeng Vietnam (jalur fun) pada siang hari.

Masih ada juga waktu untuk mengeksplorasi trek mengarah ke Gunung Betung pada siang hingga sore hari bagi yang ingin menantang jalur off road sesungguhnya.

YRA & Community PT YIMM Ario Adiguna ZN mengatakan, kegiatan kali ini mengusung tema bLU cRU (Blue Crew atau Tim Biru) Community Fun Riding Experience.

"Dari Yamaha Indonesia punya kegiatan bLU cRU untuk kegiatan on road maupun off road. Dalam hal ini ada WR 155 R untuk on dan off road kita," kata Ario sebelum melepas kegiatan Warriors Experience 2022 di kantor Sentral Yamaha Lampung.

Lampung sendiri menjadi kota ke empat kegiatan WR Experience 2022 setelah sebelumnya menyambangi Surabaya, Medan dan Pontianak. Akan berlanjut ke Makasar dan Bali.

Dia berharap dengan adanya experience ini, konsumen maupun komunitas Warriors bisa mengaktifkan kembali aktivitas-aktivitasnya terutama di bLU cRU.

"Mudah-mudahan untuk rekan-rekan di Lampung nantinya bisa lebih semangat menyambut aktivitas selanjutnya," harap Ario.

Selain itu bisa turut mempromosikan produk-produk Yamaha terutama WR. "Masyarakat Lampung secara umum jadi tahu kalau Yamaha sudah punya produk motor off road," imbuhnya.

Untuk market share produk Yamaha WR di Lampung diakuinya juga cukup bagus dan itu menjadi alasan dipilihnya Lampung sebagai salah satu provinsi untuk gelaran WR Experience 2022.

Marketing Manager Yamaha Lampung Supriyanto mengatakan, PT Lautan Teduh Interniaga selaku main dealer Yamaha Lampung menyambut baik ajang ini.

"Kami menyambut baik apa yang disampaikan Pak Ario dari Yamaha Pusat untuk memperkenalkan kegiatan WR Experience, khususnya kepada pengguna atau konsumen WR di Lampung," jelas Supriyanto.

Kegiatan semacam ini menurutnya akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

"WR Experience menjadi salah satu ajang bagi kami membranding dan mempromosikan sebagai motor dual purpose," urainya.