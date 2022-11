Sinopsis Drama Korea Terbaru Red Balloon, Drakor Seo Ji Hye Tayang Desember 2022

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru Red Balloon (2022) yang dibintangi aktris cantik Seo Ji Hye.

Banyak yang mencari tahu sinopsis drama Korea terbaru Red Balloon milik Seo Ji Hye.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru Red Balloon, drakor Seo Ji Hye itu mengusung genre slice of life.

Selain Seo Ji Hye, drama Korea terbaru Red Balloon ini juga dibintangi Lee Sung Jae, Hong Soo Hyun, serta Lee Sang Woo.

Drakornya disutradarai oleh Jin Hyung Wook, yang sebelumnya telah menggarap proyek drama The Secret of My Love, Live of Die, dan Born Again.

Sementara naskahnya ditulis oleh penulis Moon Young Nam, penulis drama Three Brothers, Wang's Family, Our Gab Soon, hingga Revolutionary Sisters.

Red Balloon dijadwalkan tayang pada 17 Desember 2022 mendatang melalui TV Chosun.

Sinopsis Red Balloon

Dilansir dari Asian Wiki, Red Balloon menceritakan kisah 4 orang yang berasal dari kelas sosial yang berbeda dan berusaha untuk memuaskan keinginan mereka.

Seo Ji Hye akan berperan sebagai Jo Eun Gang yang bercita-cita menjadi guru sekolah.

Namun, ia gagal saat ujian mengajar dan saat ini bekerja sebagai guru les privat.

Jo Eun Gang digambarkan sebagai seseorang yang tenang, namun menyimpan sesuatu di hatinya dan dapat memanas.

Karakter Jo Eun Gang merupakan wanita yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya.

Meski begitu, Jo Eun Gang akan melakukan berbagai cara untuk memuluskan usahanya.

