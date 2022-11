Pelaku Penganiayaan Sadis di Banjit Way Kanan Pasrah ketika Dijemput Polisi

Ilustrasi borgol. Pelaku penganiayaan di Banjit, Way Kanan Lampung tidak ada perlawanan setelah diringkus Tekab 308 Polsek Banjit dan Polres Way Kanan.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Pelaku penganiayaan di Banjit Way Kanan Lampung pasrah saat dijemput polisi.

Pelaku penganiayaan tersebut berinisial MIS alias Hendra (37) warga Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan.

Hendra melakukan penganiayaan di sebuah warung yang berada di wilayah Dusun 4 Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit,Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna diwakili Kasatreskrim Polres Way Kanan AKP Andre Try Putra membenarkan telah terjadi penganiayaan.

Perbuatan tersebut membuat korban seorang laki-laki inisial Sa (27) warga Kampung Sumber Baru, Banjit, Way Kanan alami luka senjata tajam (sajam).

“Korban mengalami luka bacok akibat senjata tajam di lengan tangan sebelah kanan,” ujar Kasatreskrim Polres Way Kanan AKP Andre Try Putra, Selasa (22/11/2022).

Kejadian itu bermula pada Selasa, 29 Maret 2022 pukul 00.30 WIB, saksi Asriyadi sedang berada di rumahnya.

Kemudian datang saksi Ameng yang memberitahukan adik kandung Asriyadi yang berinisial Sa telah mengalami penganiayaan di salah satu warung di Dusun 4 Kampung Sumber Baru, Banjit.

“Korban telah dibawa ke Puskesmas Banjit untuk mendapatkan pertolongan pertama dan pengobatan oleh petugas medis,” tuturnya.

Mengetahui hal tersebut, Asriyadi langsung berangkat ke Puskesmas bersama dengan saksi.

Keduanya bertemu dengan korban sedang menjalani perawatan medis yang mengalami luka robek di lengan tangan sebelah kanan.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2022 pukul 10.00 WIB Asriyadi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Banjit.

Anggota polsek dibantu dengan Tekab Polres Way Kanan melakukan penyelidikan.

Pelaku pada Kamis 17 November 2022 pukul 22:00 WIB ditangkap oleh Tekab 308 Polsek Banjit di back up Tekab 308 Presisi Satreskrim Polres Way Kanan.