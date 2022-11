11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis Dibintangi Kim Ji Won

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut rekomendasi drama Korea terbaru romantis dibintangi oleh aktris Kim Ji Won.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Kim Ji Won memudahkan penggemar menonton drakornya.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang menampilkan Kim Ji Won biasanya mencetak rating tinggi.

Diketahui Kim Ji Won akan memainkan drakor terbarunya berjudul Queen Of Tears.

Drakor ini mendapuknya sebagai pemeran utama bersanding dengan Kim Soo Hyun.

Mengusung genre romantis, drakornya akan tayang pada 2023 mendatang.

Kim Ji Won akan kembali memainkan drama terbaru setelah My Liberation Notes.

Drama tersebut sempat mencetak rating tinggi berkat akting ciamik Kim Ji Won.

Selain drakor terbaru Queen Of Tears, simak drakor lainnya dari Kim Ji Won.

1. My Liberation Notes (2022).

2. Lovestruck in the City (2020).

3. Arthdal Chronicles (2019).

4. Mr. Sunshine (2018).

5. Fight for My Way (2017).

