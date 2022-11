Sinopsis Drama Korea Terbaru Queen of Tears, Drakor Romantis Kim Ji Won

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru Queen of Tears (2023), drakor yang dibintangi aktris cantik Kim Ji Won.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru Queen of Tears (2023), drakor yang dibintangi aktris cantik Kim Ji Won.

Banyak penggemar yang mencari tahu sinopsis drama Korea terbaru Queen Of Tears milik Kim Ji Won.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru Queen Of Tears, drakor Kim Ji Won itu mengusung genre drama romantis.

Setelah membintangi drakor My Liberation Notes, kini Kim Ji Won akan beradu akting dengan Kim Soo Hyun di Queen Of Tears.

Drakornya bercerita tentang kisah keluarga chaebol atau konglomerat.

Selain bergelimang harta, para orang kaya tersebut juga menjadi penguasa.

Nantinya, Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun berperan sebagai pasangan suami istri.

Digarap langsung oleh sutradara Kim Hee Won, drakornya bakal tayang 2023 mendatang.

Kim Hee Won sebelumnya menggarap beberapa drama populer lainnya seperti Little Women, Soundtrack #1 dan Vincenzo .

Melansir dari Soompi, Kim Ji Won baru-baru ini ditawari peran utama dalam “Queen of Tears”.

Agensi Kim Ji Won, High Zium Studio mengonfirmasi artisnya menerima tawaran tersebut.

“Queen of Tears” adalah proyek baru oleh Park Ji Eun yang menulis SBS “My Love From the Star.”

Kim Soo Hyun memainkan peran utama dalam “My Love From the Star,” juga telah menerima tawaran casting dan saat ini sedang dalam pembicaraan.

Meskipun rincian jadwal tayangnya belum diputuskan, tim produksi berencana untuk memulai syuting setelah semua pemeran termasuk aktor pendukung telah ditetapkan.

