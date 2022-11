Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Behind Every Star Turun di Episode 6

Foto ilustrasi, poster drakor terbaru Behind Every Star. Simak berikut ini, rating drama Korea terbaru di akhir November 2022, ada drakor terbaru Behind Every Star yang mengalami penurunan di episode 6.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak berikut ini, rating drama Korea terbaru di akhir November 2022, ada drakor terbaru Behind Every Star yang mengalami penurunan di episode 6.

Tak hanya Behind Every Star, drama Korea terbaru Love is For Suckers ratingnya juga sempat mengalami sedikit penurunan di episode 13.

Sedangkan untuk drama Korea terbaru May I Help You, minggu ini tidak akan tayang karena liputan Piala Dunia 2022, namun sempat melonjak naik pada episode 8.

Berikut rating drama Korea terbaru selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Kamis (24/11/2022).

1. Love is For Suckers (2022)

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Tema Romantis, Jung Kyung Ho Jadi Bintang

Baca juga: Profil Lee Joo Yeon, Pemain Drama Korea Terbaru Love is for Suckers

Rating Love is For Suckers mengalami sedikit penurunan rating di episode 13, dengan mencetak rata-rata nasional 1,8 persen.

Drakor Love is For Suckers juga mengalami kenaikkan rating pada episode 12, dengan mencetak rata-rata nasional 1,9 persen.

Sebelumnya pada episode 11, drakor yang dibintangi Choi Si Won ini perlahan naik di angka 1,4 persen.

Angka tersebut naik 0,1 persen dari rating episode 10 yang mencetak 1,3 persen.

Drama ini bergenre komedi romantis yang dibintangi oleh Lee Da Hee dan Choi Siwon Super Junior sebagai dua sahabat yang telah saling mengenal selama 20 tahun.

2. May I Help You (2022)

Drakor May I Help You dikabarkan minggu ini tidak tayang karena liputan Piala Dunia 2022.

Rating drama Korea terbaru May I Help You melonjak naik di angka 4 persen untuk episode 8.

Pada episode 7, rating May I Help You juga perlahan naik dengan mencetak rata-rata nasional 2,7 persen.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Kkokdu’s Gye Jeol, Drakor Fantasi Malaikat Maut

Baca juga: Profil Lee Joo Yeon, Pemain Drama Korea Terbaru Love is for Suckers