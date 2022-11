Sinopsis Drama Korea Terbaru Crash Course in Romance, Drakor Romantis Jeon Do Yeon

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru berjudul Crash Course in Romance yang dibintangi oleh Jeon Do Yeon.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru berjudul Crash Course in Romance yang dibintangi oleh Jeon Do Yeon.

Banyak yang mencari sinopsis drama Korea terbaru Crash Course in Romance milik Jeon Do Yeon dan Jung Kyung Ho.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Crash Course in Romance, penonton bisa tahu inti ceritanya.

Mengusung genre romantis dan kehidupan, drakor ini rencananya akan tayang pada Januari 2023.

Sutradaranya adalah Yoo Je Won, sementara penulis naskahnya adalah Yang Hee Seung.

Sinopsis drakor Crash Course in Romance berikut ini.

“Crash Course in Romance” menceritakan tentang ketangguhan para pemainnya dalam menghadapi gempuran ujian yang datang.

Pasalnya, ada skandal antara pemilik toko lauk dengan instruktur bintang di bidang pendidikan swasta top Korea.

Anggota pemeran bertabur bintang yang terdiri dari Jeon Do Yeon, Jung Kyung Ho, Lee Bong Ryun, Oh Eui Sik, Shin Jae Ha, Noh Yoon Seo, Jang Young Nam, Kim Sun Young, Hwang Bo Ra.

Mereka siap untuk menampilkan chemistry yang eksplosif pada pembacaan naskah untuk “Crash Course in Romance.”

Pertama, Jeon Do Yeon, yang menampilkan rom-com pertamanya setelah sekian lama.

Ia akan memukau semua orang dengan kehadiran dan karismanya.

Jeon Do Yeon berperan sebagai Nam Haeng Sun, mantan atlet nasional yang berubah menjadi bos penuh semangat dari Toko Lauk Perwakilan Nasional.

Ia memiliki pesona dengan penampilannya yang tak tertandingi.

