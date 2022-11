Rating Drama Korea Terbaru, Drakor Curtain Call Turun di Episode 7

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak berikut ini adalah rating drama Korea terbaru di akhir November 2022, ada drakor terbaru Curtain Call yang mengalami penurunan di episode 7.

Tak hanya Curtain Call, drama Korea terbaru Love is For Suckers dan May I Help You, juga mengalami penurunan rating.

Satu di antara alasan terjadi penurunan rating sejumlah drama Korea terbaru itu adalah lantaran liputan Piala Dunia 2022.

Rating drama Korea terbaru Love is For Suckers juga mengalami penurunan rating di minggu akhir penayangannya.

Sementara drama Korea terbaru May I Help You, minggu ini tidak akan tayang karena liputan Piala Dunia FIFA.

Berikut rating drama Korea terbaru selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Jumat (25/11/2022).

1. Love is For Suckers (2022)

Rating drama Choi Siwon alami penurunan di episode 14, yang hanya mencetak rating 1,5 persen.

Sedangkan di episode 13, Love is For Suckers juga mengalami sedikit penurunan rating dengan mencetak rata-rata nasional 1,8 persen.

Drakor Love is For Suckers juga mengalami kenaikkan rating pada episode 12, dengan mencetak rata-rata nasional 1,9 persen.

Sebelumnya apda episode 11, drakor yang dibintangi Choi Si Won ini perlahan naik di angka 1,4 persen.

Angka tersebut naik 0,1 persen dari rating episode 10 yang mencetak 1,3 persen.

Drama ini bergenre komedi romantis yang dibintangi oleh Lee Da Hee dan Choi Siwon Super Junior sebagai dua sahabat yang telah saling mengenal selama 20 tahun.

2. May I Help You (2022)

