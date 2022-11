Arsy Hermansyah Histeris Saat Diajak Foto Bareng Song Joong Ki

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Penyanyi cilik Arsy Hermansyah histeris saat diajak naik ke atas panggung untuk foto bareng aktor Korea Selatan, Song Joong Ki.

Momen tersebut berlangsung saat Song Joong Ki menggelar jumpa fans di Jakarta.

Arsy Hermansyah yang datang bareng Aurel Hermansyah dan Ashanty tiba-tiba diajak naik ke atas panggung untuk foto bersama Song Joong Ki.

Saat diajak naik ke atas panggung dan menyapa langsung Song Joong Ki, Arsy nampak bahagia dan nampak histeris.

Hingga berlari menuju ke atas panggung menemui Song Joong Ki.

Baca juga: Atta Halilintar Hanya Pasrah Saat Dirangkul Mesra Lucinta Luna

Baca juga: Stevan Pasaribu Bantah Rebut Celine Evangelista dari Marshel Widianto

Dalam acara jumpa fans Song Joong Ki dipandu oleh Boy William sebagai host.

Dikutip dari kanal YouTube Aurelie Atta, Arsy terlihat berjalan sambil tersenyum saat menuju ke atas panggung untuk foto bersama Song Joong Ki.

"Please come here," ucap Song Joong Ki saat melihat Arsy yang duduk di kursi tamu undangan, Minggu (27/11/2022).

Hal tersebut membuat fans lainnya merasa kaget.

Arsy pun langsung berlari menuju panggung.

Sesampainya di atas panggung, Song Joong Ki memuji Arsy.

"So cute," puji Song Joong Ki.

Pada moment tersebut, Arsy nampak bersemangat dan terlihat bahagia bisa berfoto bersama Song Joong Ki.

Keduanya berfoto membelakangi penonton.

Baca juga: Nathalie Holscher Mengaku Bucin ke Pacar Barunya, Sebut Ingin Beri Semuanya

Baca juga: Pernikahan Aktor Teddy Syach Disaksikan Dua Anak Rina Gunawan