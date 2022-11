Wakil Rektor Bidang PKTIK Unila Buka Rapat Finalisasi Revisi Dokumen Pengajuan Usulan PSDKU

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Wakil Rektor Bidang PKTIK Universitas Lampung (Unila) Prof. Ir. Suharso, Ph.D., membuka Rapat Finalisasi Revisi Dokumen Pengajuan Usulan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU), Senin, 28 November 2022.

Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) ini berlangsung di ruang sidang lantai empat Rektorat Unila.

FISIP Unila Gandeng STEBI Lampung Gelar Konferensi Internasional ICOSTELM 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Lampung menyelenggarakan konferensi internasional 2022 International Conference on Sustainability in Technological, Environmental, Law, Management, Social and Economic Matters (ICOSTELM).

Acara yang berlangsung dua hari, 4-5 November 2022, di FISIP Unila dan Hotel Bukit Randu, Bandarlampung ini dibuka secara resmi Dekan FISIP Unila Dra. Ida Nurhaida, M.Si., dan Rektor STEBI Lampung Dr. Reza Ronaldo, M.M., APAI., CIIB., ANZIIF.

Mengangkat tema “Applied Science and Technology in Dealing with Sustanaibility Development Goals”, kegiatan FISIP Unila kali ini menghadirkan para pakar dari dalam dan luar negeri.

Para keynotes speakers antara lain Prof. Dr Juhary Ali (Asia E University, Malaysia), Prof. Dr. Zafir Khan Mohamed Makhbul (Universiti Kebangsaan Malaysia), Prof.Dr Liza Alili Sulejmani (International Balkan University, North Macedonia), Prof. Dr. Mohd. Sazili Shahibi (Universiti Teknologi Mara, Malaysia), Prof. Dato’ Sr. Dr. Azimuddin Bahari (Universiti Geomatica Malaysia).

Selanjutnya, Dr. Reza Ronaldo., M.M., APAL., CIIB., ANZIIF (STEBI Lampung), Prof. Dr. Simon Grima (University of Malta), Assoc. Prof. Ir. Dr. Ahmad Rashidy Razali (UITM, Malaysia), Dr. Cris Kuntadi, CA., CPA (Universitas Bhayangkara Jakarta, Indonesia), Prof. Dr. Ravinder Rena (Durban University of Technology ML Sultan Campus, South Africa), dan Prof. Dr. Ismaill Bin Haji Omar (Universiti Geomatika Malaysia).

Adapun jumlah paper atau makalah yang disubmit pada tahun ini berjumlah 148 paper yang dipresentasikan secara daring dan luring.

Pada pelaksanaan ICOSTELM 2022, FISIP Unila juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Asia E University Malaysia, Universiti Teknologi MARA, University Geomatika Malaysia, dan STEBI Lampung.

Penandatanganan ini merupakan upaya FISIP untuk membangun sinergi sekaligus mengembangkan pengetahuan melalui berbagai kolaborasi kegiatan antarpihak terkait. Konferensi internasional ini diharapkan menjadi momentum untuk bertukar informasi, pengetahuan, dan kerja sama di masa mendatang.

