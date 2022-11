Wedding Celebration Festival 2022 Hadirkan Inspirasi Pernikahan Tahun 2023

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Weddingku dan Dyandra Promosindo kembali menyelenggarakan Wedding Celebration Festival (WCF) 2022.

Wedding Celebration Festival (WCF) 2022 diselenggarakan secara hybrid, secara online melalui situs https://weddingfestival.id/ tanggal 14-27 November 2022 dan offline 25-27 November 2022 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC).

WCF 2022 merupakan salah satu pameran pernikahan terbesar akhir tahun yang banyak dinantikan oleh Calon Pengantin Pria (CPP) dan Calon Pengantin Wanita (CPW) yang persiapkan pernikahan.

CPP dan CPW yang akan melangsungkan komitmen seumur hidup tentunya memiliki impian pesta pernikahan yang meriah dan akan selalu menjadi kenangan berkesan bagi kedua mempelai.

Pameran WCF pada tahun ini memperkenalkan inspirasi pernikahan yang bertemakan multisensory wedding dengan menggunakan elemen ramah lingkungan bernuansa purple mauve yang akan menyambut tren pernikahan 2023.

Pameran WCF menghadirkan lebih dari 200 vendor dan menghadirkan banyak pilihan venue hotel, dekorasi dan wedding idea di antaranya:

Hotel Wedding Venue, Wedding Venue & Restaurant, Bali Vendors, Catering & Sweet Corner, Wedding Planner & Organizer, MC & Entertainment, Wedding Ring & Jewelry, Decoration & Stylish,

Lalu Wedding Cake, Wedding Invitation, Souvenir & Gift, International Wedding Gown, Groom Suit, Traditional Make-Up, Wedding Shoes, Beauty, Spa & Healthcare,

Photographer & Videographer, Wedding Car Rental, dan Honeymoon Package.

“Para calon pengantin dapat melihat ratusan vendor-vendor secara online, lalu dapat langsung berdiskusi dengan para vendor secara offline di JCC (First Get the Inspiration Then Meet Them).

“Berbagai promo menarik juga ditawarkan oleh masing-masing vendor selama gelaran berlangsung.

Dengan demikian, para calon pengantin bisa mencari vendor yang tepat sesuai dengan budget yang dimiliki,” ujar Tono Raharja selaku CEO Weddingku Group.

Lebih lanjut Project Manager Dyandra Promosindo, Rio Murriyansah menjelaskan.

“WCF 2022 merupakan tempat para calon pengantin dan vendor bertemu secara hybrid untuk mewujudkan pernikahan yang diinginkan dengan konsep baru di 2023.”