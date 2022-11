23 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Moon Ga Young, Ada Drakor The Interest of Love

Ilustrasi Moon Ga Young. Berikut rekomendasi drama Korea terbaru Moon Ga Young, termasuk drakor anyar The Interest of Love.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru Moon Ga Young, termasuk drakor anyar The Interest of Love.

Rekomendasi drama Korea terbaru Moon Ga Young memudahkan penonton mengetahui jejak drakornya dari beragam genre.

Pasalnya, rekomendasi drama Korea terbaru Moon Ga Young punya cerita yang menarik baik dari genre romantis maupun komedi.

Alhasil, banyak penggemar yang berburu serial yang pernah dibintanginya untuk ditonton sejak debut sebagai aktris cilik pada 2006.

Bahkan, ada pula serial yang membuat namanya bersinar di dunia hiburan, di antaranya True Beauty dan Shooting Stars.

Selain itu, kini dia didapuk sebagai pemeran utama dalam drama Korea terbaru The Interest of Love yang dijadwalkan tayang pada 21 Desember 2022 mendatang di Netflix.

Cerita akan difokuskan kisah romantis dari empat orang, yakni Ha Sang-Soo (Yoo Yeon-Seok), Soo-Young (Moon Ga Young), Park Mi-Kyung (Keum Sae-Rok), dan Jung Jong-Hyun (Jung Ga-Ram).

Keempatnya bertemu di sebuah bank bernama Bank KCU cabang Youngpo.

Terlepas dari drakor terbarunya, lalu apa saja daftar judul serial yang pernah dibintangi oleh perempuan 26 tahun ini?

1. The Interest of Love (2022).

2. Link: Eat, Love, Kill (2022).

3. Shooting Stars (2022).

4. True Beauty (2020-2021).

5. Find Me in Your Memory (2020).

