Arsy Hermansyah Gugup Bertemu Song Joong Ki, Anak Ashanty Lupa Minta Peluk

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Ashanty berbagi cerita saat Arsy Hermansyah foto bareng sang idola yakni aktor Song Joong Ki.

Ashanty menyebut, Arsy Hermansyah beruntung dipanggil langsung oleh Song Joong Ki ke atas panggung dalam acara meet and greet pada Sabtu (26/11/2022).

Dikatakan Ashanty, Arsy Hermansyah amat gugup saat berada dekat Song Joong Ki.

"Pas turun kita bilang kenapa kaka nggak peluk sihh atau say something, kata arsy aku grogi bunnn rasanya campur adukkk," tulis Ashanty dikutip dari Instagram-nya, Senin (28/11/2022).

Ashanty yang juga merupakan penggemar Song Joong Ki, memaklumi anaknya yang sampai lupa meminta peluk.

"Itulah rasanya kalau ketemu idola yaaa," tulis istri Anang Hermansyah tersebut.

Ashanty rupanya rela melepaskan jadwalnya yang telah direncanakan demi melihat langsung wajah Song Joong Ki.

"Padahal dadakan banget ke acara ini. Dikasih tau bunda kan ngefans mau dateng nggak paling depan deh nonton, dengan bahagia nya aku cancel kegiatan lain buat ke acara ini," tulis Ashanty.

Ashanty mengucapkan banyak terima kasih kepada artis Felicya Angelista selaku tuan rumah yang mengadakan acara meet and greet Song Joong Ki.

"Gapapa deh arsy yg maju.. (Btw aku ada nyempil dikit lah mukanya dibelakang hahaha)," kata Ashanty.

Diketahui Song Joong Ki sempat mengundang Arsy Hermansyah ke atas panggung ketika menghadiri acara jumpa fans yang digelar produk skincare Scarlett Whitening, pada Sabtu (26/11/2022) lalu.

Song Joong Ki memang menjadi brand ambassador dari brand kecantikan milik Felicya Angelista tersebut.

Menariknya dalam perhelatan itu, Arsy Hermansyah tiba-tiba diajak naik panggung oleh sang aktor.

"So cute. Hey, please come here," puji Song Joong Ki ke Arsy dari kejauhan yang langsung membuat heboh, dikutip dari kanal YouTube The Hermansyah A6, Senin (28/11/2022).

