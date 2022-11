Novotel Lampung Gulirkan Promo Nataru, Ada Paket Makan Malam untuk 5 Orang

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Novotel Lampung menyiapkan serangkaian promo kuliner hingga paket menginap.

Marketing Communication Manager Novotel Lampung Ratu Iin Nopita Respa mengatakan, promo Nataru yang diberikan adalah paket makan malam mulai dari Rp 500 ribu plus plus per meja.

"Nikmati hangatnya kebersamaan keluarga dan orang terkasih dengan promo paket mulai dari Rp 500 ribu plus plus per meja untuk 5 orang," kata Ratu kepada Tribunlampung.co.id, Selasa (29/11/2022).

Paket tersebut tersedia mulai dari 24 dan 25 Desember 2022 untuk makan malam.

Digulirkannya paket tersebut menurutnya adalah bentuk servis kepada para tamu.

Terutama untuk bisa merayakan momen istimewa dengan sajian lezat bersama teman maupun keluarga.

Hidangan spesial tersebut disajikan di restoran The Square yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Nomor 136 Bandar Lampung.

Untuk nuansa perayaan Natal yang hangat, The Square Novotel lampung adalah salah satu restoran yang menyediakan Chinese Set Menu.

Diracik khusus dari Chinese Chef Novotel Lampung yang siap memanjakan lidah para tamu dan orang terkasih.

"Nikmati set menu mulai dari makanan pembuka hingga makanan penutup," promonya lebih lanjut.

Tidak hanya itu, para tamu juga diundang untuk merayakan kemeriahan pergantian tahun menuju 2023 di Grand Ballroom Novotel Lampung.

Bakal tersedia hidangan lebih dari 100 spesial menu dengan tema Glamour Night.

Menghadirkan selebritis lokal Lampung untuk menemani perayaan malam tahun baru.

Seperti penampilan Els Warouw dan Batas Senja. Ada juga Rewind Photobooth plus Music dan Dj Perform.