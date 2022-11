Vincent Raditya Pamer Bayi Perempuan, Fanny Margaretha Kuatkan Sang Anak

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Vincent Raditya memamerkan foto bayi perempuannya hasil pernikahannya dengan Fanny Margaretha. Fanny Margaretha malah menguatkan sang anak.

Vincent Raditya dihujat usai memamerkan foto istrinya Fanny Margaretha dengan bayi perempuannya yang bernama Aveline Raditya.

Fanny Margaretha tuliskan pesan kuatkan sang anak usai banyak yang menghujat Vincent Raditya.

Diketahui, Vincent Raditya dikaruniai bayi perempuannya yang lahir pada tanggal 24 November 2022 kemarin.

Bayi perempuannya itu bernama Aveline Raditya.

Bayinya itu langsung dibuatkan Instagram pribadi dengan nama akun @avelineraditya.

Pada laman Instagramnya itu langsung diunggah foto Aveline yang cantik dan lucu.

Di sana juga terdapat foto Vincent yang sedang menggendong bayinya itu.

"Bersama ayah," tulis Vincent Raditya pada (27/11/2022).

Tak hanya Vincent, foto Fanny juga terlihat sedang menggendong Aveline.

Ia pun seolah sedang menguatkan Aveline.

"Ga peduli kata orang ya nak. Ini hidup kita, yang penting mama dan papa sayang kamu sepenuh hati."

"Welcome my first daughter @avelineraditya."

"24-11-2022," tulisnya.

