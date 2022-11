Jessica Iskandar Pamer Rumah Baru, Padahal Punya Banyak Utang

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sempat mengaku nunggak cicilan rumah mewah, kini aktris Jessica Iskandar malah pamer rumah baru.

Sejak diduga menjadi korban penipuan senilai Rp10 M, Jessica Iskandar diisukan bangkrut dan terjerat tunggakan cicilan rumah.

Bahkan Jessica Iskandar sempat meminta bantuan rekan-rekannya membayar cicilan rumah mewahnya.

Sahabat Nia Ramadhani ini pun terpaksa menjual barang-barangnya demi menutupi lilitan utang.

Bahkan, dia sampai meminta bantuan rekan sesama artisnya.

Di tengah kehebohan tersebut, kini Jessica Iskandar pamer rumah baru di Bali.

Kabar tersebut terungkap saat pemain film Dealova ini membagikan momen syukuran rumah baru melalui media sosial.

Dalam video yang dibagikan, Jessica Iskandar, Vincent Verhaag, dan kedua anaknya kompak mengenakan pakaian adat Bali.

"Yeay hari ini kita selamatan rumah baru!" tulis Jedar sapaan akrabnya di Instagram, dikutip Rabu (30/11/2022).

Jessica Iskandar pun kemudian menuliskan rasa terima kasih serta syukurnya karena rumah barunya telah rampung dibangun.

"Terima kasih papa @v.andrianto you're the best! We love you!" katanya.

"Terima kasih Tuhan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, semoga selalu kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, dan kenyamanan di rumah baru kami. Amin! "

"I'm super happy and full of blessings," tambahnya.

Sayangnya postingan Jessica Iskandar pamer rumah baru ini langsung panen komentar netizen.

