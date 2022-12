8 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Drakor Love is for Suckers Anjlok

ilustrasi Siwon Super Junior dan Lee Da Hee. Perolehan rating drama Korea terbaru Desember 2022, termasuk drakor Love is for Suckers.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Perolehan rating drama Korea terbaru Desember 2022, termasuk drakor Love is for Suckers kembali mengalami perubahan.

Sayangnya, rating drama Korea terbaru Desember 2022 untuk drakor Love is for Suckers bukan berubah membaik tetapi semakin menurun.

Sementara itu, rating drama Korea terbaru Desember 2022 sejumlah drakor lainnya punya nasib yang berbeda.

Serial Reborn Rich, Under The Queen's Umbrella, hingga Three Bold Siblings justru terus menunjukkan peningkatan pada episode paling anyar.

Sebagai informasi, rating begitu penting dalam industri hiburan.

Setiap minggu, biasanya suatu tayangan akan berkejar-kejaran untuk meraih posisi teratas.

Baca juga: Sinopsis Accounting Firm, Drama Korea Terbaru Soal Berbagai Kisah di Kantor Akuntan

Baca juga: Sinopsis Accounting Firm, Drama Korea Terbaru Choi Jin Hyuk dan Kim Myung Soo

Hal ini karena rating bisa memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu tayangan, termasuk drakor Love is for Suckers.

Semakin tinggi rating yang diperoleh, maka ini bisa menentukan bayaran iklan yang masuk.

Dilansir dari Soompi, berikut daftar rating Korea terbaru selengkapnya.

1. Love is for Suckers (2022)

Drakor Love is for Suckers kembali mengalami keanjlokan rating pada episode 14.

Aksi Lee Da Hee dan Siwon Super Junior sebagai bintang utama rupanya hanya berhasil membuat serial mereka mencetak rating 1,5 persen.

Penurunan juga terjadi di episode 13 dengan peringkat rata-rata nasional sekitar 1,8 persen.

Sedangkan pada episode sebelumnya, serial yang tayang di Viki itu memperoleh rating sebesar 1,9 persen.

Baca juga: 7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Han Ji Hyun, Bintang Utama Drakor Cheer Up

Baca juga: 10 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Drakor Behind Every Star Lesu Lagi