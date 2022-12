Nagita Slavina Bikin Iri, Berawal Lipsync Jadi Duet Bareng Stacey Ryan

Nagita Slavina dan Stacey Ryan saat makan di Jajarans, Rabu (30/11/2022). Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina belum lama ini bikin iri para penggemarnya setelah bernyanyi bersama Stacey Ryan, penyanyi lagu Fall in Love Alone.

Bahkan, video Nagita Slavina bernyanyi bareng dengan Stacey Ryan, penyanyi lagu Fall in Love Alone, itu viral di media sosial.

Tak hanya itu, Nagita Slavina juga mengajak penyanyi lagu Fall in Love Alone, Stacey Ryan, jajarans bareng pada Rabu (30/11/2022).

Nagita Slavina istri Raffi Ahmad lakukan jajarans di satu sudut rumahnya.

Kali ini cukup berbeda, pasalnya Gigi sapaan akrab Nagita mengajak seorang perempuan berdarah Kanada.

Ia adalah Stacey Ryan yang lagunya berjudul Fall in Love Alone tengah viral di beberapa negara termasuk Indonesia.

Gigi pun mengajak Stacey untuk mengunjungi stand Jajarans untuk mukbang.

Dalam Jajarans kali ini, tampak empat stand makanan dan minuman mengelilingi kursi dan meja yang ada di tengah-tengah ruangan itu.

Memasuki ruangan itu, Gigi langsung menunjukkan stand makanan yang pertama mereka lihat.

"We have this, this is called the croissant x waffle (Kami punya ini, ini disebut croissant x waffle)," ucap Gigi pada Stacey dalam vlog YouTube RANS Entertainment, Selasa (29/11/2022).

Ia lalu menawarkan Stacey untuk mencoba croffle itu.

Stacey tampak kagum dengan perpaduan croissant dan waffle yang ia lihat di jajarans.

Penyanyi 22 tahun itu pun tak segan untuk mencoba tiap jajarans yang dikenalkan Gigi termasuk croffle yang baru ia lihat itu.

Keduanya lalu beralih ke stand berikutnya, yaitu stand es goyang.