10 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Drakor Love is For Suckers Tamat

Ilustrasi. Simak rating drama Korea terbaru Desember 2022, termasuk drakor Love is For Suckers yang baru tamat.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berikut rating drama Korea terbaru Desember 2022, termasuk drakor Love is For Suckers yang baru tamat.

Perolehan rating drama Korea terbaru Desember 2022, termasuk drakor Love is For Suckers mengalami kenaikan.

Kenaikan rating drama Korea terbaru Desember 2022, juga dialami drakor May I Help You.

Berikut rating drama Korea terbaru selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Jumat (2/12/2022).

1. Love is For Suckers (2022)

Drama Korea Selatan Love is For Suckers telah mengakhiri penayangan episode 16 pada Kamis (1/12/2022).

Rating drama Korea terbaru Love is For Suckers melonjak naik di episode akhir dengan mencetak 2,2 persen.

Sebelumnya, rating Love is For Suckers mengalami penurunan rating di episode 15 yakin 1,4 persen.

Rating drama yang dibintangi aktor Korea Selatan Choi Siwon ini, alami penurunan di episode 14, yang hanya mencetak rating 1,5 persen.

Sedangkan di episode 13, Love is For Suckers juga mengalami sedikit penurunan rating dengan mencetak rata-rata nasional 1,8 persen.

Drakor Love is For Suckers juga mengalami kenaikkan rating pada episode 12, dengan mencetak rata-rata nasional 1,9 persen.

Sebelumnya apda episode 11, drakor yang dibintangi Choi Si Won ini perlahan naik di angka 1,4 persen.

Angka tersebut naik 0,1 persen dari rating episode 10 yang mencetak 1,3 persen.

Drama ini bergenre komedi romantis yang dibintangi oleh Lee Da Hee dan Choi Siwon Super Junior sebagai dua sahabat yang telah saling mengenal selama 20 tahun.

