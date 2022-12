9 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Drakor The First Responders Melonjak Naik

Foto ilustrasi, pemeran The First Responder. Simak daftar rating drama Korea terbaru Desember 2022, ada drakor The First Responders, yang mengalami kenaikkan cukup signifikan di angka 9,4 persen.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak rating drama Korea terbaru Desember 2022, drakor May I Help You melonjak naik di episode 10.

Drama Korea terbaru May I Help You yang ratingnya sempat turun kini kembali naik dengan pesat.

Sementara drama Korea terbaru Love is Fors Suckers mengakhiri episode terakhirnya dengan rating yang cukup baik.

Berikut rating drama Korea terbaru selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Jumat (2/12/2022).

1. The First Responders (2022)

Untuk episode 6, rating The First Responders mengalami kenaikkan cukup signifikan di angka 9,4 persen.

Menandai peningkatan dari perolehan rating The First Responders di episode 5 yakni 7,5 persen dan episode 4 7,6 persen.

Pada episode 4, rating The First Responders kembali mengalami penurunan rating di angka 7,6 persen.

Rating The First Responders di episode 3 sempat mengalami penurunan di angka 8,5 persen, dari rating 9,4 persen pada episode 2.

Sementara untuk episode 1, The First Responders mencetak rating sangat baik di angka 7,6 persen.

Drama Korea SBS ini menceritakan tentang kerjasama antara polisi dan pemadam kebakaran untuk menangani kasus.

2. Reborn Rich (2022)

Pada Jumat (2/12/2022) malam, drakor Reborn Rich tidak tayang karena penayangan Piala Dunia.

Reborn Rich memecahkan rekor baru dalam perolehan rating pada episode 5 dan 6.