Judika Terpaksa Rehat Nyanyi, Pita Suaranya Nyaris Rusak

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Penyanyi Judika mengaku dirinya terpaksa untuk rehat aktivitasnya bernyanyi.

Ini lantaran kondisi pita suara penyanyi Judika sedang mengalami bermasalah.

Sebenarnya masalah pita suara Judika sudah terdeteksi sejak tahun 2020 lalu.

Bahkan saat itu tenggorokannya sering mengeluarkan darah.

Lantas, Judika pun harus beristirahat untuk bernyanyi mengikuti saran dari dokter.

“Mereka dokter saranin bukan obat lagi tapi memang harus benar-benar berhenti nyanyi (dulu),” kata Judika seperti dikutip pada laman Kompas.com, Sabtu (3/12/2022).

Pria berusia 44 tahun tersebut mengungkap jika terus dipaksakan akan berakibat fatal.

“Kalau ini khusus dengan over use saja, jadi vocal use aku ini kalau dipaksain terus nanti bakal rusak,” tambah Judika.

Judika memang terkenal dengan nada tingginya itu, kini ia harus mengistirahatkan suaranya.

“Jadi enggak tahu separah apa tapi aku merasakan itu sangat sakit ketika nyanyi di nada tinggi," katanya.

"Aku sudah sedikit tidak menikmati, memang harus vocal rest dulu,” ungkap Judika.

Ia pun belum mengetahui sampai kapan akan mengistirahatkan suaranya itu.

Judika mengungkap dirinya harus istirahat walau banyak pekerjaannya yang menanti di tahun depan.

“Enggak tahu, karena tahun depan kita udah punya jadwal-jadwal yang enggak bisa di stop,” terang Judika.

