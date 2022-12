Rekomendasi Drama Korea Terbaru Bertema Misteri, Kim Nam Gil Bintang Utama

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak berikut ini adalah rekomendasi drama Korea terbaru bertema misteri dengan bintang utama aktor Kim Nam Gil, satu di antara drakor terbaru tersebut berjudul Island.

Rencananya, drama Korea terbaru atau drakor tema misteri berjudul Island yang dibintangi Kim Nam Gil ini akan tayang pada 30 Desember 2022.

Adapun drama Korea terbaru alias drakor tema misteri tersebut akan tayang dalam 12 episode dan di kanal TVING.

Diketahui, terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru misteri yang dibintangi aktor Kim Nam Gil.

Rekomendasi drama Korea terbaru misteri Kim Nam Gil memudahkan penonton mengetahui jejak drakornya dari beragam genre.

Pasalnya, rekomendasi drama Korea terbaru misteri Kim Nam Gil punya cerita yang menarik.

Kim Nam Gil didapuk sebagai pemeran utama pada drama Korea terbaru Island.

Drama bergenre misteri dan horor ini merupakan drama adaptasi webtoon.

Drakor terbaru Island langsung digarap oleh sutradara Bae Jong.

Sedangkan penulis naskah aslinya yaitu Yoon In-Wan (webcomic), Yang Kyung-Il (webcomic) dan Jang Yoon Mi.

Drama ini juga diperankan oleh aktor dan aktris ternama diantaranya Lee Da Hee, Cha Eun Woo, dan Sung Joon.

Selain drakor Island, berikut rekomendasi drakor dibintangi Kim Nam Gil.

1. Bandit: The Sound of the Knife (2022).

2. Through the Darkness (2022).