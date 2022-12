11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Fantasi yang Dibintangi Im Soo Hyang

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru fantasi yang diperankan aktris Im Soo Hyang.

Penggemar banyak yang mencari tahu rekomendasi drama Korea terbaru fantasi yang menampilkan Im Soo Hyang sebagai pemeran utama.

Pasalnya, rekomendasi drama Korea terbaru fantasi milik Im Soo Hyang biasanya punya cerita yang menarik.

Diketahui Im Soo Hyang membintangi drama Korea terbaru berjudul Season of Kkokdu.

Ia akan beradu akting dengan aktor Kim Jung-Hyun.

Drakor ini merupakan drakor Im Soo Hyang setelah Doctor Lawyer.

Rencananya drakor ini akan tayang pada 27 Januari 2023 di kanal MBC.

Drakor bergenre fantasi ini disutradarai oleh Baek Soo-Chan dan Kim Ji-Hoon.

Selain drakor fantasi terbaru Season Of Kkokdu, berikut rekomendasi drakor fantasi dibintangi Im Soo Hyang.

1. Doctor Lawyer (2022).

2. Woori The Virgin (2022).

3. When I Was The Most Beautiful (2020).

4. Graceful Family (2019).

4. Top Star Yoo-Baek (2018).

