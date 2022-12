Motor Warga Jagabaya II Bandar Lampung Raib saat Salat Subuh Berjamaah di Masjid

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Aksi curanmor terjadi di salah satu masjid di Bandar Lampung.

Melky warga Jayabaya II, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, kehilangan motor Beat merah hitam berpelat BE 2351 AAN, saat salat subuh di Masjid At Taubah di Jalan Tomat, Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Rabu (30/12/2022) pukul 05.00 WIB.

Pengurus Masjid At Taubah Eef Syaifullah (54) mengatakan, korban dan dirinya pada saat kejadian curanmor beserta jamaah lainnya sedang khusyuk salat subuh berjamaah.

"Kaget pas setelah selesai salat subuh, jamaah pas mau pulang kok anehnya motor milik Pak Melky ini tidak ada," kata Pengurus Masjid At Taubah Eef Syaifullah saat diwawancarai Tribun Lampung di masjid tersebut, Selasa (6/12/2022).

Eef mengatakan, setelah melihat pantauan camera Closed Circuit Television (CCTV) terdapat dua pelaku menggondol motor milik korban.

"Setelah dilihat cctv terlihat motor korban raib digondol maling," kata Eef.

"Pada saat kejadian itu pagar tidak digembok, karena ramai dan kami merasa di masjid aman saja," terusnya.

"Pada saat kejadian motor Pak Melky ini posisinya berada di pinggir sekali, sehingga memudahkan pelaku menggasak motor korban," imbuhnay Eef.

Ia mengatakan, jamaah salat subuh biasanya di Masjid At Taubah mencapai 80-100 jamaah.

Eef mengungkapkan, berdasarkan rekaman CCTV terlihat juga ciri pelaku curanmor berusia sekitar 20 tahun ke bawah atau masih remaja.

"Kedua pelaku menggunakan helm, masker, dan juga menggunakan jaket hodie," kata Eef.

"Pelaku ini dengan mengendarai motor matic dan menggunakan kunci leter T," tambah Eef.

Pelaku mengeksekusi motor hanya sekitar lima menit.

"Kejadian kehilangan motor ini di masjid sudah kedua kalinya," kata Eef.