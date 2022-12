Gelar Konferensi Internasional, FUSA UIN Raden Intan Lampung Hadirkan Pembicara dari Berbagai Negara

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menggelar acara Konferensi Internasional yang menghadirkan pembicara dari berbagai negara.

Konferensi yang bertajuk International Conference on Advanced Multidisciplinary Studies (ICoNAIS) 2022 ini mengangkat tema Facing Global Crisis and Democracy’s Future; problems, challenges, and resolutions.

Dibuka secara resmi oleh Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof Wan Jamaluddin PhD, Beberapa waktu yang lalu di ballroom Novotel Lampung, kegiatan yang menghadirkan 11 keynote speakers dari 6 negara ini.

Dalam welcoming speech-nya, Rektor menyambut hangat para hadirin, terkhusus para narasumber yang akan membagikan wawasan, pengetahuan, perspektif, opini terhadap perubahan dan perkembangan kontemporer dalam studi politik, sosial, dan agama, khususnya dari perspektif Islam.

“Setelah pandemi Covid-19, terjadi perubahan-perubahan yang begitu cepat, oleh karena itu kita perlu untuk saling bahu membahu bersama, membangun kolaborasi dan kooperasi untuk mengembangkan pengetahuan dan bangkit setelah pandemi,” ucap Rektor.

Sebagai pimpinan kampus berbasis Islam dengan misi internasionalisasi, Prof Wan menekankan untuk membangun kebersamaan dengan berbagai negara di dunia dimulai dari negara-negara ASEAN. “We started with Regional Cooperation, namely the countries in ASEAN,” pungkasnya.

Sementara itu, Dekan FUSA Dr Ahmad Isnaeni, dalam sambutannya mengajak untuk mempersiapkan diri, institusi, untuk menjadi sadar dan mengerti bagaimana berkontribusi dalam menghadapi urgensi yang ada.

“Konferensi ini memberi kita kesempatan untuk berkolaborasi, berdiskusi, berbagi pengetahuan dan wawasan dari studi multidisiplin. We hope you enjoy this event,” ujar Dr Isnaeni.

Tak hanya dari Indonesia, beberapa pembicara berasal dari Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand dan United Kingdom (UK) diantaranya, Prof H Abdurrahman Mas’ud MA PhD (UIN Walisongo Semarang), Dr Rabiah Adawiyah MPd (ITB Arung Palakka Bone), Prof Dato’ Dr Mohd Yakub Zulkifli (Universiti Malaya, Malaysia), Prof Dr Khadijah bin Khambali (Universiti Malaya, Malaysia), Prof Dr Bangcola Ali Panda (King’s Saud College, Midanao State University Philippine), Prof Dr Lloyd d Bautista DPA PhD (President of Philippine Public Safety College, Philippines).

Kemudian, Dr Haji Adanan bin Haji Basar (Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei Darussalam), Assoc Prof Dr Abdurrahman Raden Aji Haqqi (Universitas Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam), Prof Dr Ibrahim Narongaksakhet (Prince of Songkala University Fatoni Campus, Thailand), Prof Dr Sukree Langputeh (Fatoni University, Thailand) dan Prof Mike Hardy CMS OBE FRSA (Coventry University, UK).

Ketua pelaksana IConAIS 2022, Dr Tin Amalia Fitri SSos MSi menyampaikan bahwa pada kegiatan ini terdapat 108 articles/papers hasil penelitian dari 6 negara yang turut berpartisipasi dengan subtema yang ditentukan.

Dia juga mengatakan kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dan papers yang dikirim, dipresentasikan, akan ditinjau oleh scientific comittee berdasarkan kualitas, relevansi dan orisinalitas.

Acara pembukaan juga dimeriahkan dengan tarian budaya Lampung untuk dipersembahkan dan diperkenalkan kepada para narasumber dan jajaran pimpinan UIN RIL. Selain itu, penandatanganan MoU juga dilakukan antara UIN RIL dengan: Public Safety College Philippine, Seri Begawan Religious University College Brunei Darussalam, Mindanao State University Philippine, dan Fatoni University Thailand.

( Tribunlampung.co.id / Rilis )