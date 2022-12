Hari Ibu, Wali Kota Eva Dwiana Tekankan Pentingnya Bagi Waktu antara Pekerjaan dan Keluarga

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menghadiri secara langsung lomba nasi tumpeng untuk memperingati Hari Ibu ke-94 tahun di Gedung PKK Kota Bandar Lampung, Rabu (7/12/2022).

Eva Dwiana mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan PKK bersama Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Bandar Lampung.

Terkait peringatan Hari Ibu, Eva Dwiana menekankan bagi para perempuan pentingnya membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga.

"Bagi ibu memang semua hari sama, hanya kita spesial diberikan 22 Desember sebagai Hari Ibu," kata Eva Dwiana usai melihat langsung belasan kreasi nasi tumpeng yang dibuat peserta lomba.

"Harapan saya untuk semua ibu di Kota Bandar Lampung, walaupun sehebat apapun kita di luar, ketika kembali ke rumah harus menjadi ibu yang baik," sambungnya.

Eva Dwiana mengingatkan jika keluarga di rumah adalah pemberi motivasi terbaik bagi ibu.

"Keluarga di rumah selalu memberikan motivasi dan juga masukan kepada kita," ujarnya.

Untuk itu sosok ibu harus bisa membagi waktu dengan baik terutama waktu bagi keluarga di rumah.

"Di luar sebagai pekerja, tapi begitu pulang ke rumah bagaimana bisa menjadi makmum yang baik," tekannya lagi.

"Makmum bagi suami kita dan ibu yang baik bagi anak-anak kita," terus dia.

Eva Dwiana mengapresiasi hebatnya sosok ibu dalam menghadapi berbagai tantangan baik dalam pekerjaan maupun dalam keluarganya.

"Pokoknya semua perempuan is the best (terbaik)," kata Eva sembari mengangkat dua jempol tangan.

Terkait keseruan lomba tumpeng, didapati beberapa peserta yang mengkreasikan tiwul dalam tumpengnya.

Sehingga ada perpaduan nasi putih dan nasi tiwul sebagai layer tumpeng.

Salah satu peserta lomba tumpeng Nani, saat ditanya terkait Hari Ibu mengatakan, ibu adalah sosok yang istimewa.

"Untuk semua perempuan baik sebagai pekerja, pejabat, wanita karir atau sebagainya, tetap kita adalah sebagai seorang ibu," ungkap Wanita Katolik RI ini.

Sehingga harus menjadi sosok ibu yang baik dan mengutamakan keluarga.

