Sinopsis Drama Korea Terbaru The Escape of the Seven, Drakor Thriller Uhm Ki Joon

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru berjudul The Escape of The Seven dibintangi Uhm Ki Joon.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru The Escape of the Seven yang diperankan oleh Uhm Ki Joon.

Banyak penggemar mencari tahu sinopsis drama Korea terbaru The Escape of The Seven yang tayang 2023 mendatang.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru The Escape of The Seven, menceritakan tentang kasus hilangnya seorang gadis.

Aktor Uhm Ki Joon kembali memainkan drakor terbaru setelah drakor terlaris Little Women.

Drakor bergenre thriller ini akan tayang dengan jumlah 16 episode di kanal SBS.

Drakor mililk Uhm Ki Joon ini disutradarai langsung oleh Joo Dong Min.

Sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Kim Soon Ok.

Sinopsis drakor The Escape of The Seven

7 orang terlibat dalam kasus hilangnya seorang gadis dan mereka menghadapi insiden ledakan.

Matthew Lee (Uhm Ki-Joon) menjalankan perusahaan platform seluler terbesar di Korea Selatan, tetapi dia adalah sosok misterius di balik tabir.

Hanya sedikit orang yang tahu siapa dia.

Dia terlibat dalam kasus aneh dan ini membuatnya mengungkapkan dirinya kepada publik.

Geum Ra-Hee (Hwang Jung-Eum) adalah CEO dari sebuah perusahaan produksi drama.

Dia terampil dan agresif dalam pekerjaannya.

