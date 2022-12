10 Aktor yang Jadi Lawan Main Kim So Hyun di Drama Korea Terbaru

ilustrasi Kim So Hyun dan Nam Joo Hyuk. 10 aktor yang pernah jadi lawan main Kim So Hyun di drama Korea terbaru.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak beberapa nama aktor yang pernah jadi lawan main Kim So Hyun di drama Korea terbaru.

Debut sebagai artis cilik pada 2006 membuat Kim So Hyun banyak memiliki pengalaman berakting dalam drama Korea terbaru.

Bukan itu saja, Kim So Hyun juga harus beradu akting dengan sejumlah aktor hingga aktris ternama di drama Korea terbaru.

Hingga kini, tercatat Kim So Hyun sudah membintangi sekitar 37 judul drakor terbaru.

Lalu siapa saja aktor yang pernah menjadi lawan mainnya selama berakting di drama Korea terbaru?

1. Nam Joo Hyuk di Who Are You: School 2015.

2. Yook Sungjae BTOB di Who Are You: School 2015.

3. Ok Taecyeon 2PM di Let’s Fight Ghost.

4. Yoo Seung Ho di Ruler: Master of the Mask.

5. Kim Myung Soo di Ruler: Master of the Mask.

6. Jung Ga Ram di Love Alarm dan Love Alarm 2.

7. Song Kang di Love Alarm dan Love Alarm 2.

8. Na In Woo di River Where the Moon Rises.

9. Lee Min Hyuk di Nightmare Teacher.

