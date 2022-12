11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Misteri, Dibintangi Moon Chae Won

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru misteri yang dibintangi aktris Moon Chae Won bintang drakor Law Money (2023).

Rekomendasi drama Korea terbaru misteri milik Moon Chae Won memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru misteri Moon Chae Won punya cerita yang menarik.

Moon Chae Won telah membintangi banyak drama, drama terakhirnya yaitu Flower of Evil pada tahun 2020.

Kini, ia kembali membintangi drama Korea terbaru berjudul Law Money.

Drakor ini merupakan drakor bergenre thriller dan misteri terbarunya.

Moon Chae Won akan beradu akting dengan aktor Lee Sun Kyun.

Drakor ini akan tayang pada 6 Januari 2023 mendatang.

Diketahui, drama ini diyulis oleh Kim Won Seok, yaitu penulis naskah dari The Queen's Classroom (2013) dan Descendants of the Sun (2016).

Selain drakor terbaru Law Money, berikut daftar drakor dibintangi Moon Chae Won.

1. Flower of Evil (2020).

2. Mama Fairy and the Woodcutter (2018).

3. Criminal Minds (2017).

4. Goodbye Mr. Black (2016).

