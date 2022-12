14 Rekomendasi Drama Korea Kim Nam Hee, Pemeran Drakor Reborn Rich

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kim Nam Hee, termasuk drakor Reborn Rich.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Kim Nam Hee, penggemar drakor dapat melihat karyanya dari genre romantis hingga thriller.

Terlebih, rekomendasi drama Korea terbaru Kim Nam Hee merupakan drakor yang punya cerita yang menarik.

Diketahui namanya mulai bersinar karena membintangi drakor Mr Sunshine.

Kini Kim Nam Hee kembali memperlihatkan kepiawannya dalam berakting melalui drakor terbaru Reborn Rich di Viu.

Di sana dia berperan sebagai salah seorang anggota keluarga dari Soonyang.

Selain drakor terbaru Reborn Rich, sebenarnya Kim Nam Hee sudah banyak membintangi serial lain.

Berikut beberapa judul dari rekomendasi drama Korea terbaru Kim Nam Hee.

1. Glitch (2022).

2. The Law Cafe (2022).

3. Twenty Five Twenty One (2022).

4. High Class (2021).

5. You Are My Spring (2021).

6. On The Verge of Insanity (2021).

