Kepala Toko C adan F Lampung City Mall menunjukan parfum Tous. Sambut grand opening, C and F Lampung City Mall gulirkan promo buy 1 get up to 5.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - C and F Lampung City Mall memberikan promo yang berlaku tanggal 9-31 Desember 2022.

Kepala Toko C and F Lampung City Mall Yulianti mengatakan, promo ini adalah promo bundling buy 1 get up to 5 yang berlaku untuk produk parfum dan non parfum selected item.

Promo ini yang pertama adalah promo buy 1 get 2 yakni belanja satu produk dengan harga Rp 350 ribu-Rp 599 ribu, bisa dapat gratis satu produk.

Kedua, promo buy 1 get 3 yakni belanja satu produk dengan harga Rp 600 ribu-Rp 999 ribu, bisa dapat gratis dua produk.

Ketiga, promo buy 1 get 4 yakni belanja satu produk Rp 1 juta- Rp1.499.000 bisa dapat gratis tiga produk.

Keempat, promo buy 1 get 5, yakni belanja satu produk Rp 1,5-Rp 2 juta bisa dapat gratis empat produk.

"Promo ini digulirkan untuk menyambut grand opening C and F Lampung City Mall yang berlokasi di lantai ground Lampung City Mall," kata Yuli, Jumat 9 Desember 2022.

C and F Lampung City Mall adalah gerai yang memiliki konsep one stop beauty shopping.

Di C and F Lampung City Mall dijual parfum, serta non parfum yakni skincare, makeup, dan kutek.

Untuk parfum ada Avicenna, Miracle, YsL, Mauboussin, Tous, dan masih banyak lagi.

Harga parfum Rp 100 ribu-2 jutaan.

Untuk skincare ada Patyka, Trilogy, Banila co, dan masih banyak yang lainnya.

Harga skincare Rp 100 ribu-1 jutaan.

Selanjutnya untuk makeup dan kutek ada Flormar.

Makeup harganya Rp 100 ribuan dan kutek harganya Rp 40-70 ribuan.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)