Sinopsis Beopjjeon, Drama Korea Terbaru Revenge SBS Diperankan Kang Yoo Seok

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak sinopsis Beopjjeon, drama Korea terbaru revenge yang akan tayang di SBS.

Aktor Korea Selatan Kang Yoo Seok akan membintangi drama Korea terbaru Beopjjeon.

Selain itu, ada bintang-bintang Korea Selatan lainnya yang akan membintangi drama Korea terbaru, yakni Lee Sun Gyun dan Moon Chae Won.

Baru-baru ini, para pemain berkumpul untuk pembacaan naskah drama SBS mendatang.

Drama Korea Beopjjeon akan mengisahkan tentang balas dendam.

Drama ini dipimpin oleh penulis Kim Won Seok dari "Queen's Classroom" dan "Descendants of the Sun", serta sutradara Lee Won Tae dari "The Gangster, The Cop, The Devil" dan "Man of Will".

Jajaran pemain bertabur bintang termasuk Lee Sun Gyun, Moon Chae Won, Kang Yoo Seok, Park Hoon, Kim Hong Pa, Kim Mi Sook, Lee Ki Young, Seo Jung Yeon, Kim Hye Hwa, dan Choi Duk Moon.

SBS “Beopjjeon” akan tayang perdana pada 6 Januari dan tayang setiap hari Jumat dan Sabtu.

Berikut adalah sinopsis Beopjjeon dan peran yang dibintangi oleh para pemain, dilansir dari Soompi.com

Sinopsis Beopjjeon

“Beopjjeon” (judul roman) adalah sebuah drama yang menceritakan kisah balas dendam mendebarkan dari mereka yang mempertaruhkan segalanya untuk melawan kartel uang (“jjeon”) yang telah berkolusi dengan hukum (“beop”).

Penggambaran drama tentang mereka yang menolak untuk diam dan melawan otoritas yang tidak kompeten dan tidak adil dengan caranya sendiri akan memberikan sensasi dan katarsis bagi pemirsa.

Pemeran Drama Beopjjeon

Lee Sun Gyun berperan sebagai "dealer uang" Eun Yong, seorang pengusaha seperti pertapa yang merupakan Chief Investment Officer (CIO) dan pemilik dana ekuitas swasta global.

