11 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, The Forbidden Marriage Lesu di Episode 2

Foto ilustrasi, pemeran drakor. Berikut 11 rating drama Korea terbaru Desember 2022. Ada drakor terbaru berjudul The Forbidden Marriage yang lesu pada penayangan episode kedua.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berikut rating drama Korea terbaru untuk Desember 2022, drakor The Forbidden Marriage lesu di episode 2.

Drama Korea terbaru Alchemy of Souls 2 yang baru tayang pada 10 Desember 2022, mencetak rating terbaik di episode 1.

Sempat turun, kini rating drama Korea terbaru Reborn Rich kembali meningkat di episode 10.

Drakor The First Responders mencetak rating stabil, sama seperti episode sebelumnya.

Berikut rating drama Korea terbaru selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Minggu (11/12/2022).

1. The Forbidden Marriage (2022)

Rating drama Korea terbaru The Forbidden Marriage justru menurun di episode 2, dengan mencetak rata-rata nasional 3,4 persen.

Sebelumnya, rating drakor terbaru ini cukup baik dengan mencetak rata-rata nasional 4,6 persen di episode perdana.

Drama The Forbidden Marriage tayang perdana pada 9 Desember 2022 di Prime Video.

Drakor ini bergenre drama romansa-komedi yang mengambil latar belakang masa kerajaan Korea.

The Forbidden Marriage mengisahkan suatu kerajaan melarang penduduknya menikah, karena sang raja kehilangan sang putri pada tujuh tahun silam.

2. Alchemy of Souls 2 (2022)

Drama Korea terbaru Alchemy of Souls 2 atau Alchemy of Souls Light and Shadow, mencetak rating terbaik di episode perdananya.

Rating drakor terbaru ini mencetak rata-rata nasional sebesar 6,7 persen untuk episode 1.