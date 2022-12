11 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Alchemy of Souls Melesat di Episode 2

Foto ilustrasi, pemeran drama Korea. Simak berikut ini adalah 11 rating drama Korea terbaru Desember 2022, rating Alchemy of Souls 2 melesat.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berikut rating drama Korea terbaru untuk Desember 2022, drakor Alchemy of Souls 2 meningkat di episode 2.

Rating drama Korea terbaru Reborn Rich melesat naik melebihi 20 persen di episode 11.

Sementara drama Korea terbaru Three Bold Siblings, juga semakin menguat di episode 24.

Berikut rating drama Korea terbaru selengkapnya dilansir dari Soompi.com pada Senin (12/12/2022).

1. Alchemy of Souls 2 (2022)

Drama Korea terbaru Alchemy of Souls 2 atau Alchemy of Souls Light and Shadow, mencetak rating terbaik di episode perdananya.

Alchemy of Souls Part 2 tvN menikmati peningkatan jumlah penonton yang signifikan untuk episode keduanya, mendapatkan rating nasional rata-rata 7,7 persen.

Rating drakor terbaru ini mencetak rata-rata nasional sebesar 6,7 persen untuk episode 1.

Alchemy of Souls adalah drama bergenre romansa fantasi yang berlatar negara fiksi bernama Daeho. Drakor terbaru ini menceritakan karakter seseorang yang mengalami perubahan takdir karena adanya sihir yang menukar jiwa.

Pada Alchemy of Souls 2 akan focus menceritakan keseluruhan masa lalu Naksu sebelum bertemu Mu Deok dan melakukan pemindhan jiwa.

2. Reborn Rich (2022)

Drama Korea terbaru Reborn Rich mencetak rekor baru tertinggi di penayangan 11 Desember 2022.

Rating Reborn Rich melewati angka 20 persen di episode 11, yakni 21,2 persen.

Sempat merosot, kini rating Reborn Rich kembali meningkat di episode 10 dengan mencetak rating 18,3 persen.