Launching All New Kijang Innova oleh Auto2000 Lampung di Lampung City Mall, Senin 12 Desember 2022. All New Kijang Innova Zenix Resmi Mengaspal di Lampung.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Auto2000 Lampung melakukan launching Kijang Generasi ke-7 yakni All New Kijang Innova Zenix di Lampung City Mall, Senin 12 Desember 2022.

Regional Business Division Head Auto2000 Sumatera Royen Bonggal mengatakan, launching ini menandakan All New Kijang Innova Zenix telah hadir di Auto2000 Lampung.

"Ada dua tipe All New Kijang Innova Zenix yakni tipe Gasoline, dan Hybrid EV," kata Royen Bonggal.

All New Kijang Innova Zenix tipe Gasoline terdiri dari Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT (non premium color) Rp 423,5 juta, Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT (premium color) Rp 426,5 juta, Kijang Innova Zenix 2.0 V CVT (non premium color) Rp 471,2 juta, dan Kijang Innova Zenix 2.0 V CVT (premium color) Rp 474,2 juta.

All New Kijang Innova Zenix tipe Hybrid EV terdiri dari Kijang Innova Zenix 2.0 G HV CVT (non premium color) Rp 462,3 juta, Kijang Innova Zenix 2.0 G HV CVT (premium color) Rp 465,3 juta, Kijang Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (non premium color) Rp 536 juta, Kijang Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (premium color) Rp 539 juta, Kijang Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (non premium color) Rp 614,7 juta, dan Kijang Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CV TSS (premium color) Rp 617,7 juta.

Untuk pembelian secara kredit DP mulai 20 persen plus asuransi all risk ditambah banjir.

All New Kijang Innova Zenix dilengkapi dengan layanan after sales terbaru Toyota yaitu T-CARE, yang merupakan program gratis biaya servis (biaya jasa dan suku cadang) hingga servis berkala ke-7 (maksimal 3 tahun/60 ribu kilometer, mana yang lebih dulu).

Serta perpanjangan garansi (extended waranty) 1 tahun atau 20 ribu km, dengan syarat harus menjalankan servis berkala satu bulan pertama.

Auto Family yang ingin melihat dan merasakan langsung All New Kijang Innova Zenix, bisa datang ke acara Zenix Expo di Lampung City Mall pada tanggal 12-18 Desember 2022, atau dengan menghubungi terlebih dahulu cabang Auto2000 disekitar Auto Family berada.

All New Kijang Innova Zenix disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang mendambakan MPV keluarga modern yang sporty dan canggih, dengan kabin lebih modern, lega, dan nyaman, serta ramah lingkungan.

All New Kijang Innova Zenix mendapat rombakan total, yakni platform menggunakan Toyota New Global Architecture (TNGA), dilengkapi TNGA Engine dan Hybrid Engine, serta teknologi Toyota Safety Sense (TSS).

Lalu ada desain eksterior khas crossover MPV yang gagah dan stylish, yang menambah aura kendaraan premium.

Pada varian bensin, tersemat mesin TNGA 2.0 berkode M20A-FKS Dynamic Force Engine 1.987 cc 4 silinder dual VVT-I. Sedangkan untuk All New Kijang Innova Zenix HV (hybrid vehicle) memakai generasi terbaru hybrid engine gen-5 sebagai yang pertama di Indonesia.

All New Kijang Innova Zenix disuntik baterai hybrid Ni-MH yang dilengkapi filter pad tutup saluran udara pendingin baterai, demi mencegah kotoran masuk dan menjaga usia pakai baterai.