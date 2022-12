Felicia Tissue Jadi Sorotan saat Sang Mantan Kaesang Rayakan Pernikahan

Tribunlampung.co.id - Felicia Tissue jadi sorotan di tengah kabar pernikahan sang mantan Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono.

Tak pelak, unggahan mantan pacar Kaesang Pangarep, Felicia Tissue langsung diserbu netizen.

Felicia Tissue menyinggung soal keajaiban dalam unggahannya di tengah perayaan pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.

Seperti diketahui, Felicia Tissue adalah mantan kekasih Kaesang Pangarep saat masih kuliah di Singapura.

Postingan Felicia Tissue pada awal bulan Desember 2022 pun tak luput jadi perhatian.

Baik penampilan maupun caption yang disematkan, menuai sorotan publik.

Dalam video singkat itu, Felicia Tissue tampak anggun mengenakan beberapa gaun.

Sebagai keterangan, ia menyematkan beberapa kalimat motivasi di dalam video.

"Be gracious with your words, but the firm with your actions (ramahlah dengan kata-katamu, tetapi tegas dengan tindakan)." tulisnya.

"Pas tgl 01 Dec dan utk 161 post ke saya, here is a little reminder for all of us women.

Selamat datang Desember!

Semoga keajaiban terjadi di bulan suci ini," tulisnya, dikutip dari akun @feliciatissue.

Unggahan tersebut sontak heboh jadi sorotan dan dibanjiri beragam komentar warganet.

"Paling nyesek emang pisah karena beda agama, tapi kalau tetap dipaksakan bisa sih tapi gak baik pada akhirnya," tulisnya @lilih