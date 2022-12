Rekomendasi Drama Korea Terbaru Fantasi, Dibintangi Kim Dong-Hwi

Ilustrasi poster drakor.Simak rekomendasi drama Korea terbaru fantasi yang ikut diperankan aktor Kim Dong-Hwi bersama aktris Ahn So Hee.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru fantasi yang menghadirkan aktor Kim Dong-Hwi.

Penggemar banyak yang mencari tahu rekomendasi drama Korea terbaru fantasi yang ikut menampilkan Kim Dong-Hwi.

Pasalnya, rekomendasi drama Korea terbaru fantasi yang ikut diperankan Kim Dong-Hwi biasanya punya cerita yang menarik.

Diketahui Kim Dong-Hwi terlibat peran dengan Ahn So Hee pada drakor Missing: The Other Side 2.

Drakor ini rencananya akan tayang pada 19 Desember 2022 mendatang.

Drama ini bergenre fantasi dan misteri yang akan tayang di kanal tvN.

Selain Ahn So Hee drama ini menghadirkan Lee Jung-Eun dan Kim Dong-Hwi.

Drakor Missing The Other Side 2 merupakan drakor garapan sutradara Min Yeon Hong.

Sedangkan naskah asli drakor ini ditulis oleh Ban Ki Ri dan Jung So Young.

Selain drakor terbaru Missing The Other Side 2, berikut drakor fantasi dibintangi Ahn So Hee.

1. Thirty Nine (2022).

2. Missing: The Other Side (2020).

3. Welcome to Waikiki 2 (2019).

4. Entourage (2016).