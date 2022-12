UIN Raden Intan Lampung Melesat ke Peringkat 61 Dunia Kategori Kampus Terhijau

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung melesat ke posisi 61 besar dunia untuk kategori kampus terhijau.

Padahal sebelumnya UIN Raden Intan Lampung berada di urutan 81 berdasarkan penilaian dari UI GreenMetric World University Rankings Awards 2022.

Tahun 2022 ini, UIN Raden Intan Lampung kembali meraih peringkat 8 besar kampus hijau berkelanjutan (The 8th Most Sustainable University in Indonesia).

UI GreenMetric merupakan pemeringkatan internasional terkait dengan pengelolaan kampus berkelanjutan dan juga pemeringkatan berdasarkan pada komitmen perguruan tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup di kampus.

Dan tahun 2022 ini merupakan tahun ke-5 UIN Raden Intan Lampung turut serta dalam pemeringkatan tersebut.

Pada 2018, UIN Raden Intan Lampung menempati posisi ke-18, lalu di 2019 masuk urutan ke-11, kemudian di tahun 2020 berada di peringkat 10, dan tahun 2021 berada di peringkat yang sama.

UI GreenMetric World University Rankings Awards 2022 diumumkan ke seluruh dunia secara hybrid, luring di Balai Sidang Kampus UI Depok, sementara daring melalui aplikasi Zoom dan disiarkan secara langsung pada kanal Youtube Universitas Indonesia, Senin (12/12/2022).

Penghargaan diserahkan oleh Prof Ir Nizam MSc DIC PhD selaku Plt Dirjen Dikti Ristek Kemendikbud Ristek yang didampingi oleh Prof Dr Ir Riri Fitri Sari MM MSc, Ketua UI GreenMetric.

Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof Wan Jamaluddin Z MAg PhD yang menerima penghargaan tersebut, merasa bersyukur atas capaian yang diraih kampusnya sehingga dapat mempertahankan peringkat delapan ini.

“Alhamdulillah capaian yang patut kita syukuri, mengingat seluruh perguruan tinggi berupaya keras untuk kampusnya masing-masing,” kata Prof Wan Jamaluddin.

Prof Wan juga berterima kasih dan apresiasi kepada TPKBBL serta seluruh pihak yang sudah bekerja bergerak bersama atas capaian yang telah diraih. (*)

(Tribunlampung.co.id/rls)