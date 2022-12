ilustrasi Jung Ga Ram. 7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jung Ga Ram, Pemain Drakor The Interest of Love

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Jung Ga Ram, termasuk drakor The Interest of Love.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Jung Ga Ram, penggemar drakor dapat melihat jejak karyanya dari beragam genre.

Terlebih, rekomendasi drama Korea terbaru Jung Ga Ram merupakan drakor yang punya cerita yang menarik

Diketahui namanya mulai bersinar karena membintangi film 4th Place (2016) dan The Poet and the Boy (2017).

Kini Jung Ga Ram akan kembali memperlihatkan kemampuannya dalam berakting melalui drakor terbaru The Interest of Love yang tayang di Netflix.

Pada drakor terbaru The Interest of Love, Jung Ga Ram akan bermain sebagai Jung Jong Hyun.

Dia merupakan pemuda yang tengah berjuang untuk lolos dalam ujian menjadi polisi.

Nantinya, Jung Ga Ram akan menjadi salah satu karakter yang difokuskan dalam tayangan Netflix tersebut.

Sebab, The Interest of Love bercerita tentang kisah romantis dari empat orang, yakni Ha Sang-Soo (Yoo Yeon-Seok), Soo-Young (Moon Ga Young), Park Mi-Kyung (Keum Sae-Rok), dan Jung Jong-Hyun (Jung Ga-Ram).

Rencananya, serial ini dijadwalkan tayang pada 21 Desember 2022 mendatang.

Selain drakor terbaru The Interest of Love, sebenarnya Jung Ga Ram juga membintangi drakor terbaru lain yang tak kalah populer.

Beberapa di antara drakor Jung Ga Ram, antara lain:

1. Love Alarm Season 2 (2021

2. When the Camellia Blooms (2019)