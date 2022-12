Potret Verlita Evelyn Vakum Jadi Artis, Kini Fokus Urus Anak

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Vakum jadi artis, pesinetron Verlita Evelyn pamer momen kebersamaan dengan keluarga.

Nama Verlita Evelyn sempat tenar sebagai artis di dunia hiburan tanah air di tahun 2000-an.

Wajahnya kerap wara-wiri di layar kaca dengan membintangi sejumlah sinetron populer, termasuk Cinta Fitri yang membuat Verlita Evelyn sebagai artis melambung.

Namun kini, dia memilih untuk mengurangi aktivitasnya sebagai pesohor tanah air.

Kini, Verlita Evelyn memilih untuk fokus mengurus keluarga.

Diketahui bintang sinetron 39 tahun ini telah menikahi pria pilihannya bernama Ivan Saba sejak 2010.

Selama 12 tahun membina rumah tangga, pernikahan mereka dikaruniai tiga buah hati.

Ketiganya adalah Jenoah Iverson Saba, Caleb Iverson Saba, dan Josephine 3rd Ivory Saba.

Hidup harmonis dan jauh dari isu miring, Verlita Evelyn tak jarang membagikan momen kebersamaannya dengan keluarga di media sosial.

Seperti pada fotonya beberapa waktu lalu, pemeran Maya di sinetron Cinta Fitri itu menghabiskan waktu liburan di pantai bersama keluarga kecilnya.

Dalam potretnya itu, Verlita dan ketiga anak laki-lakinya kompak mengenakan atasan berwarna hijau yang dipadukan dengan celana berwarna krem.

Sementara suaminya, Ivan Saba mengenakan pakaian serba krem sambil menggendong putrinya yang memakai dress cokelat bermotif bunga.

"A family doesn't need to be perfect, it just needs to be united," tulis Verlita di Instagram (26/10/2022) lalu.

Selain itu, ada pula foto yang menggambarkan kehangatan keluarga Verlita Evelyn.

