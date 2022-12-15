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7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Komedi Romantis, Dibintangi Yunho TVXQ
Berikut rekomendasi drama Korea terbaru komedi romantis yang dibintangi Yunho TVXQ pemeran utama drakor Race. Drakornya tayang tahun depan.
Penulis: Fenty Novianti | Editor: Kiki Novilia
Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru komedi romantis yang dibintangi Yunho TVXQ pemeran utama drakor Race.
Melalui rekomendasi drama Korea terbaru komedi romantis, penggemar drakor dapat melihat jejak karya Yunho TVXQ.
Terlebih, rekomendasi drama Korea terbaru komedi romantis milik Yunho TVXQ merupakan drakor yang punya cerita yang menarik.
Diketahui Yunho TVXQ membintangi drama terbaru berjudul Race yang tayang mulai 2023 mendatang.
Drama ini disutradarai oleh Lee Dong-Yoon sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Kim Ru-Ri.
Yunho TVXQ terkenal melalui dramanya yaitu Go Back Couple dan Meloholic.
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Ia kembali mengisi layar televisi di tahun depan dengan drakor Race setelah vakum dari tahun 2017.
Yunho akan beradu akting dengan aktris cantik Lee Yeon-Hee.
Selain drakor terbaru Race, berikut rekomendasi drakor komedi romantis dibintangi Yunho TVXQ.
1. Meloholic (2017).
2. Go Back Couple (2017).
3. Diary Of A Night Watchman (2014).
4. Saki (2013).
5. Queen of Ambition (2013).
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