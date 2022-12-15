Drakor Terbaru

7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Komedi Romantis, Dibintangi Yunho TVXQ

Berikut rekomendasi drama Korea terbaru komedi romantis yang dibintangi Yunho TVXQ pemeran utama drakor Race. Drakornya tayang tahun depan.

Penulis: Fenty Novianti | Editor: Kiki Novilia
zoom-inlihat foto 7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Komedi Romantis, Dibintangi Yunho TVXQ
Asianwiki
Ilustrasi poster drakor. Berikut rekomendasi drama Korea terbaru komedi romantis yang dibintangi Yunho TVXQ. 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru komedi romantis yang dibintangi Yunho TVXQ pemeran utama drakor Race. 

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru komedi romantis, penggemar drakor dapat melihat jejak karya Yunho TVXQ. 

Terlebih, rekomendasi drama Korea terbaru komedi romantis milik Yunho TVXQ merupakan drakor yang punya cerita yang menarik.

Diketahui Yunho TVXQ membintangi drama terbaru berjudul Race yang tayang mulai 2023 mendatang.

Drama ini disutradarai oleh  Lee Dong-Yoon sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Kim Ru-Ri.

Yunho TVXQ terkenal melalui dramanya yaitu Go Back Couple dan Meloholic.

Baca juga: 9 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Drakor May I Help You Merosot

Baca juga: 9 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Unlock My Boss 1 Persen

Ia kembali mengisi layar televisi di tahun depan dengan drakor Race setelah vakum dari tahun 2017.

Yunho akan beradu akting dengan aktris cantik Lee Yeon-Hee.

Selain drakor terbaru Race, berikut rekomendasi drakor komedi romantis dibintangi Yunho TVXQ.

1. Meloholic (2017).

2. Go Back Couple (2017).

3. Diary Of A Night Watchman (2014).

4. Saki (2013).

5. Queen of Ambition (2013).

Baca juga: Rating 11 Drama Korea Terbaru 2022, Three Bold Siblings Tetap Tertinggi

Baca juga: 7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jung Ga Ram, Pemain Drakor The Interest of Love

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Sumber: Tribun Lampung
Tags
drama Korea
drakor
komedi
romantis

  • Tribun Shopping

    Review vivo Y35, Dibekali Sertifikasi IP54 dan Fitur Fast Charging 44 W

    Review vivo Y35, Dibekali Sertifikasi IP54 dan Fitur Fast Charging 44 W

    5 Tips Bersihkan Noda Dinding, Tampak Baru Tanpa Mengecat Ulang

    5 Tips Bersihkan Noda Dinding, Tampak Baru Tanpa Mengecat Ulang

    Review white story Peptide Eye Cream, Atasi Mata Panda dengan Harga yang Terjangkau

    Review white story Peptide Eye Cream, Atasi Mata Panda dengan Harga yang Terjangkau

    5 Kebiasaan yang Perlu Dihindari agar HP Tidak Mudah Diretas

    5 Kebiasaan yang Perlu Dihindari agar HP Tidak Mudah Diretas

    Review Gaabor Panci Listrik GR- N18A, Tunjang Kreasi Menu didukung Dua Gigi Pemanas

    Review Gaabor Panci Listrik GR- N18A, Tunjang Kreasi Menu didukung Dua Gigi Pemanas

    • Berita Terkait :#Drakor Terbaru
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan