Syahrini Terus Umbar Kemesraan dengan Reino Barack, Tak Peduli Isu Cerai

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Tak peduli dengan isu cerai yang menjadi perbincangan publik, penyanyi Syahrini terus mengumbar kemesraan dengan suaminya, Reino Barack.

Bahkan, semakin intens isu cerai tersebut diperbincangkan, Syahrini justru makin sering memamerkan kemesraan dengan Reino Barack.

Syahrini bahkan kerap mengumbar kemesraan dengan Reino Barack ketika mereka berada di tempat umum, seakan menjawab isu cerai yang beredar.

Diketahui, beberapa waktu lalu, Syahrini diterpa isu cerai setelah lama tak terlihat di layar kaca.

Isu tersebut mencuat sejak beredarnya akta cerai yang diduga milik Syahrini.

Namun seakan menepis kabar tidak sedap tersebut, istri Reino Barack ini umbar kemesraan dengan suaminya saat menghabiskan waktu di luar negeri.

Dalam satu unggahannya, Syahrini asyik berlarian menikmati salju bersama Reino Barack.

Pasangan suami istri ini terlihat begitu romantis dengan tangan yang saling bergandengan sembari bermain salju.

Selain itu, ada pula momen saat Syahrini ke peternakan kuda ditemani sang suami.

Mengenakan mantel panjang berwarna hitam dan tebal yang dipadukan dengan syal berwarna hitam putih dan topi, pelantun lagu Sesuatu ini berjalan bersama Reino Barack di sampingnya.

Raut bahagia pun terlihat jelas di wajah kedua pesohor tanah air tersebut.

Tak hanya itu, alunan lagu So This is Love milik Sneha feat ConTejas juga menambah momen kebersamaan Syahrini bersama suaminya itu.

"Into Magical Time," tulis Syahrini di Instagram, dikutip Rabu (13/12/2022).

Selain berlarian di tengah salju bersama Reino Barack, Syahrini juga sebelumnya membagikan momen kebersamaannya dengan Reino Barack di Jepang, seakan ingin menegaskan rumah tangganya baik-baik saja.

