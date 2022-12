9 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Reborn Rich Rekor Baru

Tribunlampung.co.id – Berikut rating drama Korea terbaru Desember 2022.

Pada rating drama Korea terbaru Desember 2022, Reborn Rich mencetak rekor baru tertinggi di penayangan 11 Desember 2022.

Perolehan rating drama Korea terbaru Desember 2022 khusus drakor May I Help You mengalami penurunan tajam.

Sementara rating drama Korea terbaru Desember 2022 drakor Unlock My Boss, masih bertahan dengan meraih rating di angka 1 persen saja.

Berikut rating selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Kamis (15/12/2022).

1. May I Help You (2022)

Rating drama Korea May I Help You kembali menurun di penayangan episode 13, dengan meraih rating 2,6 persen.

Pada episode 12 May I Help You mencetak rata-rata nasional di angka 3 persen, sedikit menurun dari episode 11 yakni 3,1 persen.

Perolehan rating drakornya sempat melesat dengan mencetak rata-rata nasional 3,5 persen di episode 10.

2. Unlock My Boss (2022)

Drama Korea terbaru Unlock My Boss ratingnya kembali naik di atas 1 persen di episode 3, yakni 1,1 persen.

Untuk episode 2, Unlock My Boss hanya mencetak rating 0,9 persen.

Angka tersebut menandai penurunan rating episode 1 yang mencetak rata-rata nasional 1,1 persen.

Drama Korea terbaru Unlock My Boss baru saja tayang perdana pada 7 Desember 2022.