Kecelakaan di Tulangbawang Barat Lampung, Korban Tewas Terseret Truk Sejauh 18 Meter

Ilustrasi - Sepeda motor Yamaha Vixion BE 4101 QL milik Solikin (28), warga Tiyuh Candra Mukti, rusak parah. Korban meninggal dunia dalam kecelakaan di Jalan Raya Tiyuh Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Tulangbawang Barat, Lampung, Kamis (15/12/2022).

Tribunlampung.co.id, Tulangbawang Barat - Seorang pengendara motor tewas setelah menjadi korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya Tiyuh Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulangbawang Barat, Lampung.

Dari informasi yang diperoleh Tribunlampung.co.id, korban bernama Solikin (28), warga Tiyuh Candra Mukti, Candra Kencana, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Tulangbawang Barat, Lampung.

Korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 4101 QL ditabrak truk Mitsubishi Light nomor polisi BE 8545 UQ milik Jito (49), warga Tiyuh Way Sido, Kecamatan Tulangbawang Udik, Tulangbawang Barat, Lampung, Kamis (15/12/2022) sekira pukul 03.40 WIB.

Kasat Lantas Polres Tulangbawang Barat Lampung Iptu Samsi Rizal membenarkan adanya kecelakaan yang menewaskan pengendara motor di wilayah Kecamatan Tumijajar.

"Benar telah terjadi kecelakaan yang menewaskan satu pengendara motor jenis Vixion tepat di jalan raya Tiyuh Daya Asri, Kecamatan Tumijajar," terang Samsi, Jumat (16/12/2022).

"Kecelakaan ini terjadi pada hari Kamis pagi kemarin sekira pukul 03.40 WIB," tuturnya.

Samsi mengaku mengetahui insiden kecelakaan itu berdasarkan informasi dari warga.

Mendapatkan informasi itu, petugas bergegas menuju ke lokasi kejadian.

"Kami mendapatkan informasi dari warga adanya kecelakaan yang melibatkan kendaraan motor dan mobil," paparnya.

Samsi menjelaskan, menurut keterangan saksi mata, pemicu kecelakaan diduga karena truk yang dikendarai Jito melaju dengan kecepatan cukup tinggi dari arah Simpang PU.

Dalam posisi oleng, sopir diduga tidak bisa mengontrol laju kendaraan sehingga masuk ke jalur berlawanan.

"Mobil yang dikendarai oleh Jito diduga melaju cukup cepat dengan posisi oleng hingga masuk ke jalur berlawanan," jelas Samsi.

Saat itulah muncul sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai Solikin dari arah Daya Murni.

Tabrakan pun tidak dapat dihindarkan.

Akibatnya, korban terseret kurang lebih sejauh 18 meter.

Warga Tiyuh Candra Mukti itu meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kini korban sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan.

"Korban meninggal dunia sudah dijemput dan dibawa langsung oleh pihak keluarganya untuk dimakamkan di TPU tiyuh setempat," tandasnya.

( Tribunlampung.co.id / Candra Wijaya )