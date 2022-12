Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Drakor May I Help You Naik Lagi

Foto ilustrasi pemain drakor May I Help You. Simak berikut ini adalah perolehan rating drama Korea terbaru Desember 2022, termasuk drakor May I Help You terus menunjukkan perubahan.

Sayangnya, perubauhan rating drama Korea terbaru Desember 2022, tepatnya untuk drakor May I Help You tidak terlalu signifikan.

Sementara itu, rating drama Korea terbaru Desember 2022 sejumlah drakor lainnya memiliki nasib yang berbeda.

Pasalnya, drakor Unlock My Boss memperlihatkan kenaikan pada episode keempatnya.

Hal serupa juga dialami oleh drakor Curtain Call.

Sedangkan serial The Forbidden Marriage justru mengalami penurunan rating pada episode paling baru.

Sebagaimana diketahui, rating begitu penting dalam industri hiburan.

Setiap minggu, biasanya suatu tayangan akan berkejar-kejaran untuk meraih posisi teratas.

Hal ini karena rating memiliki kaitan dengan keberhasilan suatu tayangan.

Dilansir dari Soompi, berikut daftar rating Korea terbaru selengkapnya.

1. May I Help You (2022)

Jelang tamat, drakor terbaru May I Help You mengalami peningkatan, meski tak begitu siginifikan.

Pasalnya, serial yang dibintangi Hyeri Girl's Day ini memperoleh peringkat rata-rata nasional sebesar 3,3 persen.

Sebelumnya, tayangan ini sempat mengalami penurunan rating di episode 13 dengan raihan angka sebesar 2,6 persen.