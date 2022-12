Mitra Bangunan Gulirkan Clearance Bazar Boom Sale Diskon Up to 70 Persen Plus 10 Persen

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Mitra Bangunan Supermarket (MBS) Lampung menggulirkan promo Clearance Bazar Boom Sale dengan diskon up to 70 persen plus 10 persen.

Asisten Manager MBS Lampung Arweni mengatakan, ada banyak penawaran menarik yang diberikan kepada costumer dengan berbagai pilihan produk sesuai kebutuhan.

"Promo Clearance Bazar Boom Sale ini digelar hingga 31 Desember 2022," kata Arweni ditemui di Store MBS, Selasa (20/12/2022).

Aneka keramik dijual mulai harga Rp 15 ribu per dusnya. Untuk granit juga dijual mulai Rp 15 ribu per kepingnya.

"Ada granit cream polos ukuran 60x60 dengan special price Rp 83.800 per meternya," beber dia.

Aneka kebutuhan cat interior maupun eksterior dengan berbagai merek juga tersedia di tempat ini.

"Diskon pembelian cat up to 12 persen plus 5 persen. Ada Propan, Jotun, Kem-tone, Avian hingga Nippon Paint," urainya.

MBS juga menyediakan kloset duduk merek American Standard mulai Rp 719 ribu per unitnya.

Kloset duduk Toto mulai Rp 1.195.000 per unit, kloset jongkok American Standard maupun Toto diskon up to 35 persen menjadi Rp 281.450 per unit.

Aneka plumbing dari Paloma harga mulai Rp 51.300 per pcs, aneka plumbing dari Keren dan Levine harga mulai Rp 63.375 per pcs.

"Ada juga aneka plumbing dari Stuchi harganya menjadi Rp 52.632 per pcs hingga Wasser harga mulai Rp 94.240 per pcs," jabarnya.

Untuk kebutuhan dapur, ada kompor tanam dan portabel harga mulai Rp 263.200 per unit merek Rinnai.

Untuk brand Linoa dan Teka harga kompor tanam mulai Rp 1,8 jutaan.

Kitchen sink di toko ini bahkan dijual dengan harga promo mulai Rp 109 ribuan per unitnya.