8 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Joseon Lawyer, Bona WJSN Ikut Bintangi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru Joseon Lawyer, Bona WJSN ikut membintangi.

Selain mengangkat kisah yang menarik, rekomendasi drama Korea terbaru Bona WJSN juga menghadirkan pemain film ternama asal Korea Selatan.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Bona WJSN pula, para penikmat drakor bisa mengetahui jejak serial yang pernah dibintanginya selama berkarier di dunia hiburan.

Terbaru, Bona WJSN dipercaya untuk tampil dalam drakor Joseon Lawyer.

Di sana, dia akan berperan sebagai Lee Yeon Joo dan beradu akting dengan aktor Woo Do Hwan.

Baca juga: 8 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Bona WJSN, Ada Drakor Romantis

Bercerita tentang pengacara jahat yang berubah menjadi pahlawan rakyat jelata, drakor terbaru Joseon Lawyer mengadaptasi komik webtoon berjudul sama.

Tayangan ini rencananya dijadwalkan dapat ditonton pada 2023 mendatang.

Selain bermain di drama Korea terbaru Joseon Lawyer, Bona WJSN sebenarnya sudah banyak membintangi berbagai serial.

Berikut beberapa judul drakor Bona WJSN yang bisa ditonton di waktu luang.

1. Twenty Five Twenty One (2022)

2. The Secret of the Grand Mansion: The Missing Girls (2021)

3. Homemade Love Story (2020)

4. Your House Helper (2018)

5. Radio Romance (2018)